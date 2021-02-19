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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 477 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:48 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية، 477 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاض لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 477، مقابل 476 في بيانات الثلاثاء و508 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 480056 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 9096 تعتبر نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 7 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، مقابل 13 الثلاثاء وكذلك 13 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8524 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 970 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 462436 بمعدل تعاف بلغ 96.3%.

وأفادت الإحصائية الأخيرة بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 2233123.

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