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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى أفريقيا تتجاوز الـ100 ألف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:24 ص
كورونا فى أفريقيا
كورونا فى أفريقيا
وكالات
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تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في أفريقيا حاجز الـ100 ألف يوم الخميس، بينما ترهق موجة ثانية من الإصابات المستشفيات في القارة.

ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن القارة سجلت حتى الآن ثلاثة ملايين و818608 إصابات و100003 وفيات.

وتمثل جنوب أفريقيا بمفردها نحو نصف الإصابات في القارة فضلا عن 48478 وفاة.

وقال ريتشارد ميهيجو منسق برنامج التحصين في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن "العدد المتزايد (من الإصابات) أدى إلى الكثير من الحالات الشديدة وتواجه بعض البلدان صعوبة في التأقلم".

ودعت منظمة أطباء بلاد حدود الدولية للإغاثة هذا الشهر إلى توزيع اللقاحات على نحو عاجل في جنوب قارة أفريقيا لمواجهة انتشار السلالة المتحورة، حيث تتخلف معظم دول القارة عن الدول الغربية الأكثر ثراء في إطلاق برامج التطعيم الجماعي.

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