إصابة 9 أشخاص إثر انفجار غازى فى نيويورك

قالت الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك، إن انفجار غاز في شقة سكنية بالمدينة تسبب في إصابة 9 أشخاص، من بينهم طفلان في حالة حرجة.وأوضحت مصادر في شرطة نيويورك - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن 6 من بين الأشخاص التسع المصابين أطفال، وأن أصغرهم سنًا طفل بعمر 5 سنوات.وأضافت المصادر أن الانفجار وقع في الطابق الثاني بشقة في حي برونكس بمدينة نيويورك.