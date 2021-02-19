رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 19-2-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:48 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 19-2-2021، مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في السوق المحلي المصري.

علي المستوي المحلي، استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.

سعر الدرهمك الأماراتي اليوم الجمعة 19-2-2021


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى


4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر


4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية


4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى


4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة


4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

يشار الي أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

يهمك أيضًا | أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنوك

جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.

موضوعات متعلقة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

موسك يتفوق على بيزوس مرة أخرى ويتربع على عرش أغنى رجل فى العالم

بوركينافاسو تفوز على أفريقيا الوسطى فى نهائيات الشباب

آرسنال يتعادل مع بنفيكا.. وآياكس يفوز على ليل فى الدورى الأوروبى

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي