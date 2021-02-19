سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 19-2-2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:48 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الدرهم الأماراتي اليوم الجمعة 19-2-2021، مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في السوق المحلي المصري.
علي المستوي المحلي، استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
4.22 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
يشار الي أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
علي المستوي المحلي، استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.
سعر الدرهمك الأماراتي اليوم الجمعة 19-2-2021
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.
يشار الي أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
يهمك أيضًا | أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنوك
جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.
جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.