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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنى سويف: الانتهاء من تمويل الدرجات المالية الخاصة بالتسويات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:18 ص
منصور حسن
منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، عن ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، على التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع مراعاة أن يتم التسكين على المستويات الوظيفية طبقا لقانون الخدمة المدنية، وإعادة تسكينهم طبقا للتسكين الجديد بعد التسوية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لجهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية وكل من ساهم وبذل جهدًا من أجل سرعة اتخاذ هذا القرار من أمناء الجامعة السابقين وإدارة الموارد البشرية بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة المستمر على الارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حسن سير العمل بالجامعة.

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