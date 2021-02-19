رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:10 ص
سامح محجوب
سامح محجوب
خالد حماد
طباعة
مازال كشف "الدستور" لوقائع سرقة الشاعر مصطفى أبوزيد والشاعرة حنان حسن لقصائد العديد من الشعراء يشكل أزمة حقيقية لاتحاد الكتاب المصري.

وقال الشاعر سامح محجوب، عضو اتحاد كتاب مصر، "أثمن كثيرًا مساءلة الذات التي قام بها بعضكم في الآونة الأخيرة - من أعلن منكم ومن لم يعلن - وأثق في نوايا معظمكم وأرى أن فرصة إصلاح هذا الكيان الرمزي العظيم مازالت قائمة مادام يقف خلفها ضمير الكاتب الذي يولد ولديه شهوة إصلاح العالم، لذا اسمحوا لي أن أضع أمامكم العديد من الأسئلة، والإجابة عليها تعد بمثابة خريطة طريق ستزيل اللبس الحاصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد".

وأضاف "محجوب"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أول تلك الأسئلة لماذا إلى الآن لم يتم تحديد موعد انتخابات التجديد النصفي، والتي أجلت مرتين لأسباب غير مفهمومة؟
لماذا إلى الآن لم يتم عقد جمعية عمومية لمناقشة ميزانية 2019-2020 المؤجلة من مارس الماضي، خاصة أن اللائحة تقر باستحالة عقد جمعية جديدة لمناقشة ميزانية 2020-2021 إلا بإنجاز الميزانية السابقة، ومن المعروف أن جمعية مناقشة ميزانية الاتحاد تعقد في مارس من كل عام.

وتابع: "هل تم التحقيق مع أعضاء لجنة القيد ورئيسها والفاحص في واقعة السرقة الأخيرة، فليس من المنطقي أن يتم التحقيق مع من انتقدوا الواقعة وترك المتسبب فيها؟ ولكل شخص تم التجاوز في حقه منهم أو من غيرهم سبًّا وتجريحًا الحق فى اللجوء للقانون؟".

واستكمل: "تقرير الفحص واسم الفاحص ساريان كما هو منصوص عليه في اللوائح القانونية المنظمة لهذا الشأن لذا أطالب بالكشف والتحقيق الفوري مع من سرّب التقرير للصحافة".

وفي نفس السياق طالب سامح محجوب باتخاذ مجلس اتحاد الكتاب العديد من الإجراءات، منها إعادة النظر في العضويات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة، ومراجعة إصدرات الأعضاء الذين حصلوا على عضويات بكتب مطبوعة لدى أصحاب دور نشر يمتلكها أعضاء لجنة القيد، ومراجعة منح النشر والإعانات التي تمت في السنوات الثلاث الماضية.

إلى جانب ذلك، أكد محجوب على المطالبة بسحب جائزة التميز النقدي للعام 2020 من القطب الإخواني المعروف حلمي القاعود المنتمي تنظيميا وفكريا لجماعة مجرمة بحكم القانون، إلى جانب أن منتجه لا ينتمي لحقل النقد ولا يستحق كما أن معظم ما قدمه تحريضي ويغذي أفكارًا متطرفة.

وشدد سامح محجوب على المطالبة بالتحقيق في مسئولية رئيس الاتحاد عن إسقاط أحقية الاتحاد في ترشيح الكتاب المصريين لجائزة نوبل للآداب.

موضوعات متعلقة

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

التحريات: مليار جنيه ربح مصنع أدوية تخسيس مصنوعة من «بودرة البلاط»

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

آرسنال يتعادل مع بنفيكا.. وآياكس يفوز على ليل فى الدورى الأوروبى

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي