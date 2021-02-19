سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

مازال كشف "الدستور" لوقائع سرقة الشاعر مصطفى أبوزيد والشاعرة حنان حسن لقصائد العديد من الشعراء يشكل أزمة حقيقية لاتحاد الكتاب المصري.وقال الشاعر سامح محجوب، عضو اتحاد كتاب مصر، "أثمن كثيرًا مساءلة الذات التي قام بها بعضكم في الآونة الأخيرة - من أعلن منكم ومن لم يعلن - وأثق في نوايا معظمكم وأرى أن فرصة إصلاح هذا الكيان الرمزي العظيم مازالت قائمة مادام يقف خلفها ضمير الكاتب الذي يولد ولديه شهوة إصلاح العالم، لذا اسمحوا لي أن أضع أمامكم العديد من الأسئلة، والإجابة عليها تعد بمثابة خريطة طريق ستزيل اللبس الحاصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد".وأضاف "محجوب"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أول تلك الأسئلة لماذا إلى الآن لم يتم تحديد موعد انتخابات التجديد النصفي، والتي أجلت مرتين لأسباب غير مفهمومة؟لماذا إلى الآن لم يتم عقد جمعية عمومية لمناقشة ميزانية 2019-2020 المؤجلة من مارس الماضي، خاصة أن اللائحة تقر باستحالة عقد جمعية جديدة لمناقشة ميزانية 2020-2021 إلا بإنجاز الميزانية السابقة، ومن المعروف أن جمعية مناقشة ميزانية الاتحاد تعقد في مارس من كل عام.وتابع: "هل تم التحقيق مع أعضاء لجنة القيد ورئيسها والفاحص في واقعة السرقة الأخيرة، فليس من المنطقي أن يتم التحقيق مع من انتقدوا الواقعة وترك المتسبب فيها؟ ولكل شخص تم التجاوز في حقه منهم أو من غيرهم سبًّا وتجريحًا الحق فى اللجوء للقانون؟".واستكمل: "تقرير الفحص واسم الفاحص ساريان كما هو منصوص عليه في اللوائح القانونية المنظمة لهذا الشأن لذا أطالب بالكشف والتحقيق الفوري مع من سرّب التقرير للصحافة".وفي نفس السياق طالب سامح محجوب باتخاذ مجلس اتحاد الكتاب العديد من الإجراءات، منها إعادة النظر في العضويات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة، ومراجعة إصدرات الأعضاء الذين حصلوا على عضويات بكتب مطبوعة لدى أصحاب دور نشر يمتلكها أعضاء لجنة القيد، ومراجعة منح النشر والإعانات التي تمت في السنوات الثلاث الماضية.إلى جانب ذلك، أكد محجوب على المطالبة بسحب جائزة التميز النقدي للعام 2020 من القطب الإخواني المعروف حلمي القاعود المنتمي تنظيميا وفكريا لجماعة مجرمة بحكم القانون، إلى جانب أن منتجه لا ينتمي لحقل النقد ولا يستحق كما أن معظم ما قدمه تحريضي ويغذي أفكارًا متطرفة.وشدد سامح محجوب على المطالبة بالتحقيق في مسئولية رئيس الاتحاد عن إسقاط أحقية الاتحاد في ترشيح الكتاب المصريين لجائزة نوبل للآداب.