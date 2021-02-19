سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-2-2021

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بنك عوده

واستقرت مستويات سعر الريال السعودي، داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم أمام نظريها العملة المصرية، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.