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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-2-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:41 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-2-2021، مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في السوق المحلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-2-2021


البنك المركزي المصري

أستقر سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع. حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

البنك الأهلي المصري


وجاء سعر العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري ليصل إلي مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

بنك مصر


و استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك مصر ليصل السعر عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية


فيما جاءت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الإسكندرية هبوط سعرالريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib


وعن سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي CIB، جاء عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

بنك البركة


بينما نشرت مؤشرات شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي تراجع سعر الريال السعودي للافراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.06 و4.21 جنيه للشراء وللبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى


ويقدم البنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للافراد والشركات أمام الجنيه عند مستوى 4.04، و4.18 جنيه للشراء والبيع.

البنك المصرى الخليجى


بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.12 جنيه للشراء، إلى مستوى و4.18 جنيه للبيع.

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بنك عوده


واستقرت مستويات سعر الريال السعودي، داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم أمام نظريها العملة المصرية، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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