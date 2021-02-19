سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-2-2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:41 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-2-2021، مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في السوق المحلي المصري.
البنك المركزي المصري
أستقر سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع. حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وجاء سعر العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري ليصل إلي مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
و استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك مصر ليصل السعر عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
فيما جاءت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الإسكندرية هبوط سعرالريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
وعن سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي CIB، جاء عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.
بينما نشرت مؤشرات شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي تراجع سعر الريال السعودي للافراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.06 و4.21 جنيه للشراء وللبيع.
ويقدم البنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للافراد والشركات أمام الجنيه عند مستوى 4.04، و4.18 جنيه للشراء والبيع.
بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.12 جنيه للشراء، إلى مستوى و4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 19-2-2021
البنك المركزي المصري
أستقر سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع. حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري ليصل إلي مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك مصر
و استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك مصر ليصل السعر عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
فيما جاءت مؤشرات شاشات التداول اللحظية داخل بنك الإسكندرية هبوط سعرالريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وعن سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي CIB، جاء عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.
بنك البركة
بينما نشرت مؤشرات شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي تراجع سعر الريال السعودي للافراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.06 و4.21 جنيه للشراء وللبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
ويقدم البنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للافراد والشركات أمام الجنيه عند مستوى 4.04، و4.18 جنيه للشراء والبيع.
البنك المصرى الخليجى
بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.12 جنيه للشراء، إلى مستوى و4.18 جنيه للبيع.
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واستقرت مستويات سعر الريال السعودي، داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم أمام نظريها العملة المصرية، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بنك عوده
واستقرت مستويات سعر الريال السعودي، داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم أمام نظريها العملة المصرية، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.