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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى درويش يتعرض لحالة نصب على طريقة «بـ 100 وش»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:24 ص
مصطفى درويش
مصطفى درويش
محمد مجدي
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تعرض الفنان مصطفى درويش لحاله نصب كبيرة في الواقع، أشبه بما كان يفعله فى دوره بمسلسل "100 وش"، لكن هذه المره كانت حقيقية وليست تمثيلًا.

وكشف "درويش"، عبر موقع "فيس بوك"، تفاصيل سرقته وحالة النصب عليه، عن طريق السماح لإحدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكتابه تفاصيل الواقعة، والتي روت القصة وقالت: "شخص زور صفة أوراق ملكية مطعم (بيت روقة)، وأقنعه أنه مرخص كمطعم، بموجبها أجره لمصطفى واستولى منه على مستحقات بمبلغ حوالي 2 مليون جنيه، وصرف عليه توضيب حوالي 3 ملايين كمان، ليفاجأ إنه جايله قرار غلق لأن المكان غير مرخص زي ما قاله".

وتابعت: "أنا زعلي مضاعف من ناحية إن مصطفى صديق شخصي وعارفة هو إزاي جدع مع الكل ومايستاهلش ده، ومن جهة تانية كنت بشوف بنفسي الخير اللي بيعمله من خلال المطعم زي إنه المكان الوحيد اللي استضاف أكبر قدر من الناس اللي مالهمش مأوى وقت العاصفة اللي قبل كورونا، وكنت بشوف بعيني إن أي شخص بيدخل المكان ده جعان بيخرج شبعان ومرضي، حتى لو مفيش في جيبه جنيه، ده غير إنه مخصص جزء كبير من عائد المطعم لمستشفى 57357، كل ده كوم والبيوت المفتوحة منه كوم".

واختتمت: "بشهادة كل الناس اللي حواليه مصطفى قعد شهور يصرف عليهم من جيبه وقت أزمة كورونا عشان كان رافض يمشي العمالة في الوقت ده، وقال أنا هتحمل هما مايقدروش".

وعلق درويش على الموضوع قائلًا: "ربنا كبير وميرضهوش تعب وشقى سنين يضيع أنا واثق في ربنا".

وشارك درويش فى رمضان الماضي بمسلسل "100 وش" والذي تناول حالات السرقة باشكال متعددة وكان بطوله نيللي كريم وآسر ياسين.

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