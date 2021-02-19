مسئول أمريكى: هناك فرصة لإنهاء الضغوط القصوى على إيران

أعلن مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها.وذكر مسئول رفيع في إدارة بايدن، في تصريح لوكالة "رويترز" نشر مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستوافق إجراء مفاوضات مع إيران حول العودة للاتفاق النووي في حال عقد اجتماع لمجموعة "5+1" بدعوة من الاتحاد الأوروبي.وقال المسئول، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، عقب محادثات بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا: "نحن مستعدون للمشاركة إذا عُقد مثل هذا الاجتماع".وأشار المصدر ذاته إلى أنه من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية، فيما شدد على أن تعليق الطرف الإيراني للبروتوكول الإضافي للصفقة ومنع عمليات التفتيش المفاجئة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون "خطوة خطيرة".وأعلن المسئول الأمريكي مع ذلك أن "هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معها".من جانبه، ذكر مسئول أمريكي ثان لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة بأن إدارة بايدن ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين.وشدد المصدر في الوقت ذاته على أن إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بخلاف الإبلاغ بتخفيف قيود السفر.وفي وقت سابق من اليوم أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والسلطات الإيرانية على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.