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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 19 فبراير 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:39 ص
برج الدلو
برج الدلو
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وفيما يخص برج الدلو، قالت:


مهنيا: هذه الفترة ممكن أن تقابل بعش المشكلات في عملك ولكن ستصل الحلول سريعة لها، لأنك تملك من الذكاء والخبرة مايؤهلك للنجاح والتقدم بشكل أفضل.

عاطفيا: حبيبك يعاني من الملل نتيجه للروتين المستمر في علاقتكما، ولأنك تهمله بسبب اهتمامك بعملك وانشغالك عنه كثيرًا.

صحيا: صحتك ليست في أحسن حالتها، جسدك يحتاج للراحة، الأرق وكثرة التفكير يضر بصحتك كثيرًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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