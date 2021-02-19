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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا.. تغريم كوميدى بـ9 آلاف يورو بسبب «أغنية معادية للسامية»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:23 ص
الكوميدي ديودوني
الكوميدي ديودوني مبالا مبالا
وكالات
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أيدت محكمة استئناف العاصمة الفرنسية باريس، حكما ضد الكوميدي ديودوني مبالا مبالا، يقضي بدفعه غرامة قدرها 9000 يورو يمكن أن تتحول إلى عقوبة سجن في حالة عدم الدفع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اعتمدت المحكمة في قرارها على مقطع فيديو لأغنية بعنوان "إنها محرقتي" نشرت في 2017 على بعض منصات الإنترنت، وتضمنت حديثا عن الشواء ولحم الكوشير الحلال لدى اليهود.

وفي نوفمبر 2019، اعتبرت محكمة ابتدائية أن "الحق في الدعابة" الذي استشهد به ديودوني للدفاع عن أغنيته "يتعارض مع حق آخر هو كرامة الإنسان".

وأبرزت المحكمة وقتها أن كلمات الأغنية تشير بشكل لا لبس فيه إلى المحرقة التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية.

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