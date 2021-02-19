فرنسا.. تغريم كوميدى بـ9 آلاف يورو بسبب «أغنية معادية للسامية»

أيدت محكمة استئناف العاصمة الفرنسية باريس، حكما ضد الكوميدي ديودوني مبالا مبالا، يقضي بدفعه غرامة قدرها 9000 يورو يمكن أن تتحول إلى عقوبة سجن في حالة عدم الدفع.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اعتمدت المحكمة في قرارها على مقطع فيديو لأغنية بعنوان "إنها محرقتي" نشرت في 2017 على بعض منصات الإنترنت، وتضمنت حديثا عن الشواء ولحم الكوشير الحلال لدى اليهود.وفي نوفمبر 2019، اعتبرت محكمة ابتدائية أن "الحق في الدعابة" الذي استشهد به ديودوني للدفاع عن أغنيته "يتعارض مع حق آخر هو كرامة الإنسان".وأبرزت المحكمة وقتها أن كلمات الأغنية تشير بشكل لا لبس فيه إلى المحرقة التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية.