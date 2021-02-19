حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 19 فبراير ٢٠٢١

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج العقرب، قالت:برج العقربمهنيًاعليك أن تستعيد ثقتك في نفسك، وتتعامل بإيجابية مع المحيطين بك حاول أن تتعاون معهم وتشاركهم أعمالهم، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحك.عاطفيًاهذة الفترة كانت تصرفاتك غريبة تجاة الحبيب، انتبة لأن تكرار مثل هذه التصرفات ستكون السبب في خسارته للأبد.صحيًاممارسة الرياضة تجعلك أكثر تركيزًا وتحافظ علي جسمك ولياقتك البدنية وتصفي ذهنك وتلهمك التفكير السليم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.