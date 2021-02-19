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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف يبحث مع نظيره المكسيكى توريدات لقاح «سبوتنيك V»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:30 ص
لافروف
لافروف
وكالات
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء" تاس" أشارت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، إلى أن الجانبين بحثا "موضوع التعاون في محاربة انتشار فيروس كورونا، وخاصة توريدات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى المكسيك".

وتبادل الوزيران كذلك الآراء بشأن العلاقات الثنائية بين روسيا والمكسيك، وتناولا مسائل التعامل بين البلدين على ساحة الأمم المتحدة.

يذكر أن المكسيك هي أول دولة في أمريكا اللاتينية سجلت اللقاح الروسي.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد صرح بأنه يتوقع توريد الدفعات الأولى من اللقاح الروسي خلال أيام العطلة الأسبوعية القادمة.

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