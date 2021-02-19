حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 19 فبراير ٢٠٢١

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج الميزان، قالت:برج الميزانمهنيًامنذ فترة وأنت متوتر وهذا انعكس كثيرًا على عملك وأدائك، كن متفائل وأقدم على حياتك العملية أكثر لتجد طريق نجاحك وتحقق أهدافك.عاطفيًاتصرفاتك هذه الفترة محيرة جدًا بالنسبة للشريك فهو لا يفهم أسباب هذه التغيرات.شريكك يحاول إسعادك وأنت تجد معه ما لا تجده مع غيره لانه توأم روحك، استمتعا فالسعادة تحيط بيكم.صحيًاتعاني من بعد الوجع في الظهر وفقرات العمود الفقري بسبب كثرة الأعمال التي تقوم بها وحمل الأشياء الثقيلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.