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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 19 فبراير 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:24 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: تسيطر عليك طاقة سلبية قوية منذ فترة، وتشعر بأنك وحدك وتعمل بمفردك، فترة صعبة لكن ستمر بعدما تكشف لك معادن الكثير من حولك.

عاطفيًا: لا تندم على التعامل مع الشريك بحسن نية، اعتبر هذه الفترة فترة لتساقط الأقنعة والمفاجاءت تماسك لكي لا تشعر بالصدمة.

صحيًا: يتنابك شعور قوي بالكسل والخمود، تناول الخضروات والفاكهة لتزيد من أحساسك بالطاقة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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