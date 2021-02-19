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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:24 ص
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح
ايهاب مصطفى
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وقع المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والأنبا موسى أسقف الشباب، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك أمس الخميس بمقر أسقفية الشباب.

يأتى البروتوكول بهدف توثيق الفعاليات الثقافية الخاصة بمهرجان الكرازة المرقسية والعروض المسرحية التي تتم داخل المسرح الكنسي، وذلك لأهمية هذه العروض بوصفها رافدًا مسرحيًا هامًا.

وقال المخرج خالد جلال، إن وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد أولت اهتماما كبيرا بهذا التعاون الذي يعد خطوة هامة على طريق توثيق الأنشطة المسرحية في ربوع مصر، إيمانًا من أن الفن المسرحى أحد أذرع القوة الناعمة فى محاربة ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.

من جانبه، أبدى الأنبا موسى ترحيبا كبيرا لهذا التعاون، موجها الشكر لوزارة الثقافة على اهتمامها بتوثيق المسرح الكنسي، الذي يقدم العديد من المواهب المسرحية الشابة، مما يساهم فى خلق المزيد من الحراك الثقافى والفنى فى مصر.

وقال الفنان ياسر صادق، إن المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يعتبر هذا التوثيق جزءًا هاما من نشاطه، لأن توثيق العروض والفعاليات الثقافية والفنية، يأتى فى مقدمة المهام التى تقع على عاتق المركز، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول هو توثيق للتعاون المثمر بين وزارة الثقافة وأسقفية الشباب.

وفى ختام اللقاء، كرم الأنبا موسي معالي وزيرة الثقافة وأهدى لها درع أسقفية الشباب، وتسلمه نيابة عنها المخرج خالد جلال، كما أهدى الأنبا موسى المخرج خالد جلال والفنان ياسر صادق، درع الأسقفية وذلك تقديرا لمجهوداتهم فى المجالين الثقافى والفنى.

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