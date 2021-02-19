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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

آرسنال يتعادل مع بنفيكا.. وآياكس يفوز على ليل فى الدورى الأوروبى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:22 ص
آرسنال
آرسنال
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تعادل آرسنال الإنجليزي مع مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الــ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز هدف آرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 57، وهدف بنفيكا لويس ميغيل الفونسو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وفاز جلاسكو رينجرز الاستلندي على رويال أنتويرب البلجيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأحرز أهداف جلاسكو جو أريبو في الدقيقة 39، وبورنا باريسيتش هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 59، و90 وريان كينت في الدقيقة 83، وأهداف رويال فيلبي افيناتي في الدقيقة 45، وليور ريفايلوف من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ومارتين هونجلا في الدقيقة 67.

وفاز فياريال الإسباني على ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد.

وأحرز هدفي فياريال باكو ألكاسير في الدقيقة 41، وفرناندو نينيو في الدقيقة 71.

وفاز غرناطة الإسباني على نابولي الإيطالي بهدفين دون رد.

وأحرز هدفي غرناطة يانجل هيريرا في الدقيقة 19، وكينيدي في الدقيقة 21.

وفاز أياكس أمستردام الهولندي على ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدفي أياكس دوشان تاديتش من ركلة جزاء في الدقيقة 87، وبريان بروبي في الدقيقة 89.

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