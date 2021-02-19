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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: الحديث عن تبعية الكوريل إلى اليابان خارج مفاوضات السلام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:17 ص
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الحديث عن تسليم تبعية جزر الكوريل إلى اليابان لا يمكن إدراجه في أجندة مفاوضات السلام بين البلدين لأن ذلك محظور بموجب الدستور الروسي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أكد رغبة موسكو في تطوير العلاقات مع طوكيو وستعمل على ذلك، لكن يجب ألا تتعارض هذه العملية مع مواد الدستور الروسي، في إشارة إلى التعديلات الجديدة التي تم إقرارها عام 2020 وتمنع تسليم تبعية أي أراض للدولة إلى طرف آخر.

ولم تبرم روسيا واليابان حتى الآن معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب خلافات بين الدولتين حول 4 جزر ضمن مجموعة الكوريل في مياه المحيط الهادي.

وتصر اليابان على أن إبرام أي اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، لكن روسيا تقول إنها أصبحت جزءا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولي.

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