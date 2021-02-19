الجزائر.. إعدام إرهابى خطف وقتل فرنسيًا فى 2014

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، حكما بالإعدام بحق مالك حمزاوي المتهم الرئيسي في قضية اغتيال المواطن الفرنسي هيرفي غورديل في شهر سبتمبر 2014.وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الستة الاخرين في القضية بتهمة عدم التبليغ عن جريمة وإيواء السائح الفرنسي غورديل دون تصريح.وكانت النيابة قد طالبات بالإعدام بحق، المتهم الرئيسي والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 130 دينارا) بحق المتهمين الستة الآخرين.وأدين الإرهابي حمزاوي بتهم اختطاف وتعذيب وقتل مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جماعة إرهابية مسلحة.يذكر أن هيرفي جورديل (55 سنة) قد توجه إلى جبال منطقة جرجرة، شمال شرقي الجزائر، للتسلق غير أنه اختطف يوم 21 سبتمبر 2014 ليلا قرب قرية آيت وعبان ببلدية أقبيل بولاية تيزي وزو من جماعة إرهابية تطلق على نفسها "جند الخليفة"، التي أطلقت سراح أصدقائه الجزائريين وبعد ثلاثة أيام عثر عليه مذبوحا، وتم نقل جثته إلى فرنسا في يناير 2015.وتبنت الجماعة الإرهابية "جند الخليفة" هذه العملية ردا على وقوف فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في الضربات الموجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.وعقب اغتيال المواطن الفرنسي شنت قوات الجيش الجزائري حملة لتعقب الجماعة الإرهابية، وقامت بتمشيط المنطقة، في عملية استمرت أكثر من ثلاثة أشهر وتم خلالها تحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة المتورطين في اغتيال السائح الفرنسي والقضاء عليهم، وهم لعرج أيوب الذي تم القضاء عليه يوم 9 أكتوبر 2014، وبلحوت أحمد الذي قضي عليه يوم 14 نوفمبر 2014، وعبد المالك قوري الذي تم القضاء عليه يوم 22 ديسمبر 204 السنة بمنطقة يسر (65 كلم شرق العاصمة).