انطلاق الفعاليات الفنية لفرق الفنون الشعبية على مسارح أسوان (صور)

انطلقت مساء اليوم الفعاليات الفنية لفرق الفنون الشعبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، بحضور أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لاقليم جنوب، محمود حجاج مدير عام المهرجانات، نجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة أسوان.قدم على مسرح فوزي فوزي "المسرح الصيفي" فرقة الحرية بقيادة الفنان نصر الدين محمد رقصات "غزل إسكندراني، التنورة، حلوة شمسنا، الصيادين، عمار يا إسكندرية، الزفة الإسكندراني، تحيا مصر"، ثم عرض لفرقة الوادى الجديد بقيادة الفنان محمد عبدالله البيرسي قدمت الفرقة فقرات "البادية وهي الصلح بين المتخاصمين، الفرح الواحاتي من أول التعارف إلى الزواج والفرح.بقصر ثقافة السباعية قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة أحمد عبد الرازق فقرات "صعيدي، التنورة، الفلاحي"، وبمكتبة الطفل والشباب بدراو قدمت فرقة الإسماعيلية بقيادة المدرب عمرو عجمي رقصات "الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، سمسميتي، بدو، التنورة، الضمة"، ثم عرض لفرقة شلاتين بقيادة المدرب عوض الله كرار رقصات"السيف،الجبنة".وببيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان قدمت فرقة الشرقية بقيادة طارق جابر رقصات "الفرح الشرقاوي، السقايين، الحوايا، التنورة، كف العرب، الحصان"، ثم عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم سليمان قدمت تبلوهات" الكف، التاتا، فاصل الفنان عمرو مصطفى، النجرشاد، الكارج، فاصل الفنان حمادة حربي.وببيت ثقافة كلابشة قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية بقيادة أسامة عبدالله رقصة "عربي العربي، العصا، خلوني ياابوالحسن، السحجة، أمانة يا مراكبي، التحطيب،قصب بلدنا.وبقصر ثقافة كوم امبو قدمت فرقة النيل للآلات الشعبيه بقيادة منال إبراهيم فقرات "الهوا ميال، مصر ياحبة نعيم، أسمر يازين، أسمر شاغلي"، ثم عرض فرقة سوهاج بقيادة محمد الرز قدمت رقصات "الربابة، الفلاحين، التحطيب".