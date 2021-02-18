الإحصاء: 76% زيادة في الصادرات المصرية لقبرص خلال 2020

شهدت الصادرات المصرية لقبرص نموًا ملحوظًا خلال العام الماضى، لتسجل 143.6 مليون دولار خلال أول 11 أشهر من 2020، مقابل 45.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 97.8 مليون دولار خلال عام بنسبة 76%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.فى المقابل، سجلت واردات مصر من قبرص 9.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 40.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق علي، بانخفاض 31 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم تراجعت إلى 63.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض 6.5 مليار دولار خلال عام.