رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: المصريون استوردا موبايلات بـ1.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:36 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن فاتورة استيراد المصريين للهواتف المحمولة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفعت لـ 5.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم تراجعت إلى 63.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض 6.5 مليار دولار خلال عام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أيام زمان

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي

روبير الفارس: اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم

قريبًا.. صدور رواية «نخلة الهيش» للراحل إيهاب الورداني