«الإحصاء»: المصريون استوردا موبايلات بـ1.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن فاتورة استيراد المصريين للهواتف المحمولة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.6 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفعت لـ 5.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم تراجعت إلى 63.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض 6.5 مليار دولار خلال عام.