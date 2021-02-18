«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لأهالى تلك المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وتم خلال الحملة المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا، توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٢٠٣ مواطن، وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعامل الدم والطفيليات ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، منوها إلى أنه تم تحويل عدد ٣١ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، فضلًا عن إجراء ١٧٢ تحليل معملى، و٢٤ أشعة عادية وإجراء الكشف بالسونار لعدد ٤١ حالة.كما أكد الدكتور عبد الجواد أن مديرية الصحة تواصل جهودها للوصول إلى الأهالى بجميع المناطق لتقديم الرعاية الطبية لهم وذلك وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط والخطة التى تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان.