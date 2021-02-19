مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:59 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والمسافرين عن مواعيد القطارات، وتلتزم هيئة السكك الحديد بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021.
مواعيد قطارات إسكندرية اليوم
1 - يبدأ قطار رقم 7 مميز في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 6.55 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:40.
2 - يتحرك قطار رقم 905 مكيف في البداية من القاهرة في تمام الساعة 8.00 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:30.
3 - يبدأ قطار رقم 901 مكيف في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 8.10 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 11:15.
4 - يتحرك قطار رقم 909 مكيف في البداية من القاهرة في تمام الساعة 9.00 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:30.
5 - يبدأ قطار رقم 925 مكيف في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 17:10 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 18:35.
6 - يتحرك قطار رقم 27 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 16:15 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 17:50.
7 - ويتحرك قطار رقم 949 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 13:20 ويصل محطة المنصورة في تمام الساعة 16:20.
1 - يتحرك قطار رقم 158 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 10:30 ويصل محطة الأقصر في تمام الساعة 22:25.
2 - يبدأ قطار رقم 983 مكيف في التحرك بداية من أسوان في تمام الساعة 7:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 23:00.
3 - يبدأ قطار رقم 891 مكيف في التحرك بداية من سوهاج في تمام الساعة 11:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 17:35.
مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021
مواعيد قطارات إسكندرية اليوم
1 - يبدأ قطار رقم 7 مميز في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 6.55 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:40.
2 - يتحرك قطار رقم 905 مكيف في البداية من القاهرة في تمام الساعة 8.00 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:30.
3 - يبدأ قطار رقم 901 مكيف في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 8.10 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 11:15.
4 - يتحرك قطار رقم 909 مكيف في البداية من القاهرة في تمام الساعة 9.00 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:30.
5 - يبدأ قطار رقم 925 مكيف في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 17:10 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 18:35.
6 - يتحرك قطار رقم 27 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 16:15 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 17:50.
7 - ويتحرك قطار رقم 949 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 13:20 ويصل محطة المنصورة في تمام الساعة 16:20.
مواعيد قطارات الصعيد اليوم
1 - يتحرك قطار رقم 158 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 10:30 ويصل محطة الأقصر في تمام الساعة 22:25.
2 - يبدأ قطار رقم 983 مكيف في التحرك بداية من أسوان في تمام الساعة 7:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 23:00.
3 - يبدأ قطار رقم 891 مكيف في التحرك بداية من سوهاج في تمام الساعة 11:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 17:35.
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4 - ويتحرك قطار رقم 157 مميز في البداية من الأقصر في تمام الساعة 7:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 19:05.
5 - ويتحرك قطار رقم 976 VIB في البداية من القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساءً ويصل محطة الأقصر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
4 - ويتحرك قطار رقم 157 مميز في البداية من الأقصر في تمام الساعة 7:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 19:05.
5 - ويتحرك قطار رقم 976 VIB في البداية من القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساءً ويصل محطة الأقصر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.