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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:59 ص
القطارات
القطارات
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والمسافرين عن مواعيد القطارات، وتلتزم هيئة السكك الحديد بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021


مواعيد قطارات إسكندرية اليوم

1 - يبدأ قطار رقم 7 مميز في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 6.55 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:40.

2 - يتحرك قطار رقم 905 مكيف في البداية من القاهرة في تمام الساعة 8.00 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:30.

3 - يبدأ قطار رقم 901 مكيف في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 8.10 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 11:15.

4 - يتحرك قطار رقم 909 مكيف في البداية من القاهرة في تمام الساعة 9.00 ويصل محطة إسكندرية في تمام الساعة 10:30.

5 - يبدأ قطار رقم 925 مكيف في التحرك بداية من القاهرة في تمام الساعة 17:10 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 18:35.

6 - يتحرك قطار رقم 27 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 16:15 ويصل محطة طنطا في تمام الساعة 17:50.

7 - ويتحرك قطار رقم 949 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 13:20 ويصل محطة المنصورة في تمام الساعة 16:20.

مواعيد قطارات الصعيد اليوم


1 - يتحرك قطار رقم 158 مميز في البداية من القاهرة في تمام الساعة 10:30 ويصل محطة الأقصر في تمام الساعة 22:25.

2 - يبدأ قطار رقم 983 مكيف في التحرك بداية من أسوان في تمام الساعة 7:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 23:00.

3 - يبدأ قطار رقم 891 مكيف في التحرك بداية من سوهاج في تمام الساعة 11:00 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 17:35.

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4 - ويتحرك قطار رقم 157 مميز في البداية من الأقصر في تمام الساعة 7:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 19:05.

5 - ويتحرك قطار رقم 976 VIB في البداية من القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساءً ويصل محطة الأقصر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

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