مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021

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4 - ويتحرك قطار رقم 157 مميز في البداية من الأقصر في تمام الساعة 7:30 ويصل محطة القاهرة في تمام الساعة 19:05.5 - ويتحرك قطار رقم 976 VIB في البداية من القاهرة في تمام الساعة 9:30 مساءً ويصل محطة الأقصر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.