تحرير 197 مخالفة تموينية متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

نجحت إدارة التموين بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا في ضبط وتحرير 197 مخالفة متنوعة بحملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق خلال النصف الأول من شهر فبراير.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الحملات التموينية والتفتيشية التي قامت بها إدارة تموين المركز تحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا أسفرت عن ضبط وتحرير 197 مخالفة متنوعة من بينها 111 مخالفة خاصة بالمخابز البلدية، بينما جاءت 86 مخالفة ما بين محاضر للمحلات التجارية العامة والمطاعم ومخازن المواد الغذائية والبقالين التموينيين.وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط الأسواق، والقضاء علي ظاهرة الغش واستغلال المواطنين والاطمئنان على توافر كافة السلع.