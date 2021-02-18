الأنبا دانيال يزور دير القديس مار يوحنا الحبيب

استقبل الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالشرقية والعاشر، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر في دير القديس مار يوحنا الحبيب بطريق مصر الإسماعيلية.وشارك رئيس دير الأنبا بولا مع أسقف الشرقية في صلاة القداس الإلهي، بحضور مجمع آباء رهبان الدير مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.