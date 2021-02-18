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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد كندي: الجرعة الأولى من لقاح كورونا فعال

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:27 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشف معهد الصحة العامة الوطني في مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الخميس، عن أن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا فعال بشكل كبير، موصيا بمنح الجرعة الأولى لأكبر عدد من المواطنين مع إمكانية تأخير الجرعة الثانية.

وتقوم استراتيجية الحكومة على إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح إلى أكبر عدد من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19، بدل الإسراع في إعطاء الجرعة الثانية منه.

وبلغ معدل فعالية لقاحي شركتي "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا" 80% لدى نزلاء مراكز الرعاية الطويلة الأمد والعاملين في قطاع الصحّة العامة بعد فترة تتراوح من 14 إلى 28 يوما تلي تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وفقا لبيانات أولية كشف عنها معهد الصحة العامة.

ويقدر معهد الصحة العامة في كيبيك نسبة الفعالية ب80% بعد 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى لدى المسنين، وبعد 14 يوما لدى عمال الصحة. لكن الفعالية هي دون نسبة الـ92% التي أظهرتها الدراسات السريرية في المرحلة الثالثة.

ويعود الفرق إلى كون الدراسات تستند في نتائجها إلى بيانات المراقبة، ولأنّ المشاركين في الاختبارات السريرية كانوا من الشباب، وحالتهم الصحية بالتالي أفضل من حالة المسنين من نزلاء مراكز الرعاية الطويلة الأمد.

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