وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الجناح المتحفي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمسرح السلام والذى تم بالتزامن مع افتتاح ٧ أجنحة متحفية أخرى بكل من "السيرك القومي ومسارح البالون، الغد، الطليعة، العائم، متروبول والقومي لثقافة الطفل".كما شهدت العرض المسرحي "أبى تحت الشجرة" بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد أبناء وأسر رواد الفن الذين أهدوا بعضا من مقتنيات ذويهم للعرض بالأجنحة المتحفية بمختلف المسارح.قالت عبدالدايم إن تأسيس أجنحة متحفية نوعية بمختلف مسارح الدولة يساهم في صون وحفظ جزء من ذاكرة الامة الى جانب توثيق ملامح تاريخ الفن المسرحي المصري، وأضافت أن المتاحف بمختلف تخصصاتها تجسد أهمية وقيمة الفنون وتأثيراتها الإيجابية في تنمية الوعى وبناء الشخصية، ووجهت الدعوة لكافة فئات المجتمع لزيارة الأجنحة المتحفية للتعرف على بعض الجوانب الشخصية لمبدعي المسرح وقدمت الشكر لكل من ساهم في تقديم المقتنيات من الفنانين أو أسر الراحلين منهم.كما أشادت وزيرة الثقافة بالعرض المسرحي ابى تحت الشجرة الذى يطرح عددا من القضايا الاجتماعية المعاصرة واضعا حلول لها، كما يطلق عددا من الرسائل الهامة لأفراد الأسرة للحفاظ علي تقاليد وقيم المجتمع، وتابعت أن العرض مستمر من شهر نوفمبر الماضي بحضور جماهيري كامل العدد في جميع لياليه طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة؛ مما يعكس ثقة الجمهور فيما تقدمه وزارة الثقافة من أعمال جادة، مؤكدة أن مسرح الدولة يواصل أداء دوره في نشر التنوير بين أبناء الوطن.من جانبه أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتوثيق ذاكرة المسرح المصري من خلال الاجنحة المتحفية، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير لكل ما يسهم في الحفاظ على موروثات تراث الإبداع الوطني.يشار إلى أن الأجنحة المتحفية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم شاشة لعرض أبرز الأعمال التي قُدمت على خشبة المسرح مع التعريف بمديري المسرح منذ إنشائه وحتى الآن من خلال فيلم تسجيلي إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عرض متحفي لمستنسخات الصور التراثية لكل مسرح من العروض التي قُدمت على خشبته، بعض الملابس التي ارتداها كبار النجوم وجسدوا بها الشخصيات في مسرحيات إنتاج ذات المسرح المقام فيه الجناح، عدد من مقتنيات رموز الحركة المسرحية، منفذ تسويقي لإصدارات المركز من الكتب والمجلات الفنية المتخصصة، قاعدة بحثية للوقوف على حركة المسرح تساهم في إعداد وتقديم التوثيق المسرحي، وبالتالي تعتبر تلك الأجنحة مرجعية للباحثين والدارسين والإعلاميين والمهتمين بمجال المسرح لرصد كل ما يخصه بدقة شديدة.أما عرض "أبي تحت الشجرة" بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.