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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آية عبدالله تتألق فى حفل ذكري الملحن محمد الموجي

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:44 م
آية عبدالله
آية عبدالله
دعاء عبد المقصود
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أحيّت المطربة آية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة حفل ذكري أعمال الملحن الكبير محمد الموجي على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا، بحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصعدت آية عبدالله على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور حمادة الموجي بإطلالة كالأميرات مرتدية فستان سواريه أسود.

وحرصت آية عبدالله في بداية فقرتها على توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر والدكتورة جيهان مرسى، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها وتواجده في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشعلت آية عبدالله الحفل بعدد كبير من أغاني الملحن محمد الموجي، منها "ليه يا قلبي ليه"، و"أنا قلبي إليك ميال"، و"بتخاصمني حبه"، و"الحلو ليه تقلان أوي"، و"تمر حنة"، و"للصبر حدود".

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