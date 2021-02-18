برلماني: السيسي سيظل الداعم الأول للقضية الليبية

أشاد شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قائلا: القيادة المصرية ستظل الداعم الأول والأكبر للقضية الليبية.وأوضح «أبو زيد» خلال تصريحات له أن دعم مصر للأشقاء في ليبيا ظهر بمختلف مسارات حل الأزمة خلال الفترة الماضية، ونتج عنها تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الانقسام، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الليبية فى مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، الأمر الذي أدى إلى لم الشمل وإنهاء الأزمات الداخلية التي عانت منها طرابلس بشكل سلمي وبواسطة مصرية.وتوقع عضو مجلس النواب وجود العديد من الاتفاقيات والشراكات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إشادة رئيس الحكومة الليبية الجديدة بتجربة مصر في التنمية ومكافحة الإرهاب، وتطلعه إلى تكرار هذه التجربة داخل ليبيا، الأمر الذي يؤكد نجاح تجربة القاهرة والقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.ورحب أبو زيد برئيس الحكومة الليبية وجميع القادة والمسئولين في بلدهم الثاني مصر، مهنئا القيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، ما يعد بداية مبشرة للوضع الليبي خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من الفوضى والإرهاب.