«الزراعة» تواصل متابعة غربلة التقاوي بالمحافظات

أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن العمل مستمر في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية وأن المحطات تعمل بكامل طاقتها رغم الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا وظروف وباء كورونا.وقال "حاتم" إن الإدارة حريصة على توفير التقاوي المنتقاة للمزارعين قبل ميعاد الزراعة تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير التقاوي للمزارعين قبل ميعاد الزراعة بشهر على الأقل مثلما حدث في إعداد بذرة القطن، الأرز، الذرة الشامية.وأضاف أن العاملين بمحطات التقاوي في كل المحافظات بذلوا جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على التقاوي وحمايتها من الأمطار.