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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تتسلم 400 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:25 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلنت هيئة الصحة الكندية، اليوم الخميس، استلام أكثر من 400 ألف جرعة من لقاح فايزر الخاص بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن تسليم شحنات الجرعات عاد إلى المسار الصحيح بعد أسابيع من انخفاض الشحنات.

وقال الجنرال داني فورتين، القائد العسكري الذي يقود لوجستيات اللقاحات في كندا، إن 403650 جرعة من لقاح فايزر وصلت إلى كندا هذا الأسبوع فهذه هي أكبر عملية تسليم منذ بدء الشحنات في ديسمبر.

وأضاف فورتين أن الشركتين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافهما من خلال تقديم ما مجموعه ستة ملايين جرعة - أربعة ملايين من شركة فايزر ومليوني جرعة من شركة موديرنا بحلول نهاية مارس، وبالتالي سيكون لدى البلاد جرعات كافية لتطعيم 14.5 مليون شخص بشكل كامل بحلول يونيو.

وأشار إلى جدول زمني محدث للتسليم يؤكد أن كندا يجب أن تتلقى ملايين الجرعات أكثر مما كان متوقعا في الأصل بين الآن وسبتمبر.

وقال فورتين: "نحن الآن نخرج من هذه الفترة من الإمدادات المحدودة. إنها وفرة في الإمدادات لفصلي الربيع والصيف، حيث يمكننا زيادة كبيرة في خطط التحصين في المقاطعات".

وتسببت عملية التأخير في وصول الجرعات إلى البلاد بسبب مشكلات الإنتاج في أوروبا في عاصفة من الإنتقادات ضد الحكومة الليبرالية برئاسة جستن ترودو.

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