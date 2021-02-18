وزير الشئون الخارجية المغربي يجرى مباحثات مع المفوض الأوروبى المكلف بسياسة الجوار

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية اليوم الخميس، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي.تأتى هذه المباحثات، في إطار المشاورات المنتظمة بين المسؤولين، وخلال المباحثات رحب بوريطة بإصدار المفوضية الأوروبية في 9 فبراير لمنشور حول "شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي: أجندة من أجل البحر الأبيض المتوسط". التى تعزز الطموحات المتفق عليها بمجلس الشراكة المنعقد في يونيو 2019 والمؤتمر الوزاري المنعقد في 2 أكتوبر العام الماضى، وترسخ الهيكلة الجديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أربعة ميادين (السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والقيم، والمعارف المشتركة) ومحورين هما (البيئة والتغيرات المناخية، والحركية والهجرة).وأعرب بوريطة خلال المباحثات عن ارتياحه، على وجه خاص، للتوافق الحقيقي بين مجالات العمل التي تضمنتها هذه الأجندة وخطتها للاستثمار، وأولويات المغرب.يذكر أن الخطة الأوروبية، التي ستصل ميزانيتها إلى 7 مليارات يورو للفترة 2021-2027، تقترح على وجه الخصوص مشاركة أوروبية في صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي، ودعم الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأهداف المغرب في مجال الطاقات المتجددة، ودعم تنفيذ أنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، وكذا دعم قطاع التعليم العالي.ويأتي هذا الاندماج الأوروبي في إطار المساهمة في تكامل اقتصادي مفيد ليس فقط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنما أيضا داخل القارة الإفريقية.