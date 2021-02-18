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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايزر» و«بيونتيك» تختبران لقاح كورونا على الحوامل

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت شركتا فايزر وبيونتيك اليوم الخميس إنهما بدأتا دراسة دولية على 4000 متطوعة لتقييم سلامة وفعالية لقاحهما للوقاية من كوفيد-19 في الحوامل الأصحاء فهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لكوفيد-19.

وأوصى العديد من مسئولي الصحة العامة بعض النساء العاملات في مهن عالية الخطورة بأخذ اللقاحات حتى دون دليل على أنها آمنة بالنسبة لهن.

ودعت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي إلى زيادة إدراج الحوامل والمرضعات في أبحاث لقاح كوفيد-19.

وقال علماء الأخلاقيات الحيوية واللقاحات وخبراء صحة الأم لسنوات، إنه يجب إشراك الحوامل مبكرا في تجارب اللقاحات حتى لا يضطررن إلى الانتظار لفترة طويلة بعد التوصل للقاح ناجح.

وبرغم ذلك جرى استبعاد الحوامل من التجارب الأمريكية الكبيرة المستخدمة؛ للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19.

وتقول شركات صناعة الأدوية إنها بحاجة أولا للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام.

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