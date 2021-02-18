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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأزهر» ينشر نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الإعدادية (صور)

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:41 م
امتحانات
امتحانات
أميرة العناني
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نشر الأزهر الشريف نماذج امتحانات استرشادية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، استعدادًا لامتحانات نصف العام التي تبدأ في الـ27 من فبراير الجاري.

وقال أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، إن الامتحانات تبدأ للمراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية في التاسعة صباحًا طبقا للجداول التي تم إعلانها أول أمس، مضيفًا في تصريحات، الخميس، أن زمن الإجابة سيكون مدوّنًا في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسيتم موافاة الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.

كانت بوابة الأزهر الإلكترونية أتاحت عبر موقعها رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وقال رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية إنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر لأبنائه، تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حرصًا منه على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه.

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