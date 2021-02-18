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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية تورينجن الألمانية تمدد إغلاق كورونا حتى منتصف مارس

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:45 م
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
وكالات
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تعتزم ولاية تورينجن الألمانية تمديد قيود مكافحة كورونا بموجب مرسوم جديد، ومن المنتظر أن يدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من غد الجمعة.

وينص المرسوم على تمديد الإغلاق وقيود المخالطات وإغلاق المحلات حتى الخامس عشر من مارس المقبل.

وبحسب بيانات وزارة صحة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، فإن من الممكن في أي وقت تقليص مدة سريان الإغلاق حسب الحاجة.

وينص المرسوم أيضا على إجراءات تخفيف، وتجدر الإشارة إلى أن حدوث العدوى في تورينجن يسير بوتيرة أقوى من كل الولايات الألمانية الأخرى، وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض ومكتب رئاسة حكومة تورينجن اليوم الخميس إلى أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام ارتفع في تورينجن في غضون 24 ساعة من 111.6 إلى 119.5 حالة، ويبلغ هذا المعدل على مستوى ألمانيا كلها 57.1 حالة.

وتعتبر تورينجن هي الولاية الوحيدة في ألمانيا إجمالي 16 ولاية التي يزيد فيها هذا المعدل عن 100.

ووفقا للمرسوم، سيتم السماح لمدارس القيادة بإعادة فتح أبوابها مرة أخرى وسيمكنها أيضا إجراء الاختبارات، ومن الممكن لصالونات الحلاقة الفتح
اعتبارا من مطلع مارس المقبل، كما يمكن للمشاتل وأسواق الحدائق والبستنة ومصانع الزهور فتح أبوابها.

ويشمل المرسوم تخفيفا لقيود المخالطات بالنسبة للعائلات حيث يمكن لأفراد المنزل الواحد الالتقاء مع الأشخاص أصحاب حق الحضانة وحق الرؤية للأطفال.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فإن من المنتظر فتح المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بشكل محدود، وسيتم فتح الفصول للصفين الخامس والسادس
اعتبارا من مطلع مارس المقبل.

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