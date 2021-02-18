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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطالب بإعدام «فراويلة» لتورطه فى مذبحة الإسماعيلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:37 م
مذبحة الإسماعيلية
مذبحة الإسماعيلية
مصطفى دياب
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تصدر هاشتاج "الإعدام لفراويلة" صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية، بعد إعلان وزارة الداخلية تمكنها من القبض على الجناة فى واقعة مقتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم.

وبدأت نيابة فايد التحقيقات مع المتهمين، وبحسب المصادر فإن المتهم م.س وشهرته "فراويلة"، في نهاية الأربعينات من العمر، مسجل سرقة وله سجل جنائي مقيم بقرية سرابيوم.

واعترف المتهمان بارتكاب واقعة القتل، خلال مناقشة مع ضباط مباحث مركز فايد، وأنهما ترصدا المجني عليه في حديقة منزله لمعرفتهما بقيامه يوميًا لأداء صلاة الفجر بغرض الاستيلاء على مفاتيح المنزل منه وسرقته.

ودشن مواطنون بقرية "سرابيوم" الهاشتاج مطالبين بمحاكمة المتهمين العاجلة وتنفيذ الحكم في ميدان عام.

وقال عبد الله خاطر، أحد أهالي القرية، إن المتهم الأساسي في الواقعة كان مرتبطًا بمعظم أهالي القرية، متابعًا: "ماسبش بيت ولا طبلية عند أهل سرابيوم إلا وأكل عليها سواء في عزاء أو فرح ودي كانت رد الحسنة".

وقال إن المتهم ارتكب فعلته دون الاستجابة لتوسلات المجني عليهما رغم كبر سنهما وتجاوزهما الـ 70 عامًا.

وتابع: "ماصعبوش عليه ومايعرفش الناس دي فاتحين بيوت ناس غلابه كتير، منه لله".

وقال حمودة نجم إنه لو تم إعدام 100 شخص من المجرمين أمثال القاتل فهي لن تساوي نقطة دم واحدة من الحاج محمد عامر وزجته.

فيما قال أحمد السعيد إن ظاهرتي القتل والسرقة بدأت تنتشر في سرابيوم ولابد من التكاتف لعدم تكرار الجريمة.

وتابع: "اللي وصلنا لكده قلة التعليم والتربية، ولابد من ندوات توعية يحضرها جميع أهالي سرابيوم لتوعية أطفالنا وشبابنا".

وبحسب التحقيقات قال المتهم الأول "عامل" إنهما اتفقا على الخلاص من المجني عليه والدخول إلى المنزل لسرقته، مشيرا إلى أنهما قيدا المجني عليه في قدميه وكتما أنفاسه لحين التأكد من وفاته وسحبه داخل السور الخاص بمنزله.

ودخل المتهمان إلى المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من "درج السرير" الخاص بالمجني عليه.

واعترف المتهم باعتدائه بآلة حادة مدببة على المجني عليها وطعنها بها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالى والمجوهرات.

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