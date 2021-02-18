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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تبون: اتفقنا مع روسيا على إنتاج لقاح كورونا في الجزائر

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:55 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
وكالات
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" بالجزائر خلال غضون 6 أو 7 أشهر.

وأوضح تبون، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للشهيد، أن إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر سيوجه لدعم الأشقاء في إفريقيا وغير إفريقيا بعد تلبية الحاجيات الوطنية.

وأكد تبون أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في العالم لاتخاذ إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا كغلق المجال الجوي رغم الانتقادات التي طالتها من بعض الأطراف في الخارج، لافتا إلى أن العديد من الدول الكبرى تسير على خطى الجزائر في طريقة تصديها للجائحة.

وأردف يقول: "تمكننا من مواجهة كورونا بأقل ضرر ممكن على الاقتصاد بفضل التدابير التي اتخذناها لصالح المتعاملين الاقتصاديين".

كما أشار إلى أنه حان الوقت لإطلاق الاقتصاد الحقيقي الخلاق للثروة ومناصب الشغل بدلا من الاقتصاد المزيف الذي كان قائما على الاستيراد وتضخيم الفواتير.

وعدد تبون الإنجازات التي حققها منذ انتخابه رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنه بدأ بتنفيذ الالتزامات التي وعد بها في الحملة الانتخابية كتعديل الدستور، وإعفاء ذوي الدخل الضعيف من دفع الضرائب، ومساعدة السكان الفقراء.

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