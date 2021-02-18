كوبيش يؤكد دعمه لعقد جلسة النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة وإجراء الانتخابات

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة يان كوبيش دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، للعمل على عقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وأهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة السيد يان كوبيش، ببلدية القبة الليبية.وأثنى المبعوث الاممي الخاص على دور رئيس مجلس النواب الليبي الذي وصفه بالهام في استئناف العملية السياسية والاسهام في انجاح ملتقى الحوار السياسي.