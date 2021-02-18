السودان: مجلس الشركاء يؤكد دعمه للحكومة الانتقالية

أكد مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، على الشراكة ودعم جميع الأطراف للحكومة الانتقالية بما يمكنها من تحقيق أهدافها الواردة في الوثيقة الدستورية.وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، اجتماعه السابع مساء اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس وزيرة الخارجية السودانية، في تصريح صحفي، إن المجلس عكف على نقاش الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية في عدة محاور شملت الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية، وقضايا الانتقال.وأشارت إلى أن المجلس قرر مواصلة اجتماعاته مطلع الأسبوع المقبل.