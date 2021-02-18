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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أثناء الصلاة.. وفاة نائب مدير شركة الدقهلية للسكر بمسجد فى قلابشو

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:19 م
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقي نائب مدير شركة الدقهلية لسكر بقلابشو، مصرعه عقب سقوطه داخل المسجد على الأرض، ما أدى إلى إصابته بنزيف أثناء أداء الصلاة.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني، بحضور نور هشام محمد راغب، 21 عامًا طالب ومقيم شارع عمر بن الخطاب دائرة قسم أول المنصورة يفيد بأنه أثناء تواجد والده 55 عامًا، نائب مدير شركة الدقهلية للسكر بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني بمسجد الشركة لأداء الصلاة سقط أرضا وارتطمت رأسه بالأرض، فقام زملاءه بنقله إلى الوحدة الصحية بقرية الفوائد دائرة مركز الستاموني؛ إلا أنه توفى عقبه وصوله ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك أو يشتبه في وفاته جنائيًا.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة والفحص تبين وجود كدمة متوسطة في الجبهة والأنف وآثار مياه تخرج من فتحه الأنف، وبسؤال شهود العيان كلا من، أحمد سعيد، 58 عاما، موظف بالشركة، ومقيم قرية الغنيمية دائرة مركز فارسكور بدمياط، والسيد سمير محمد 35 عاما عامل بالشركة ومقيم قرية حفير شهاب الدين دائرة المركز، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه توفى نتيجة نزيف بالمخ بعد ارتطامه بجسم صلب  "الأرض" وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 414 لسنة 2021  إداري مركز  شرطة الستاموني، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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