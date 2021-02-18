«التخطيط»: أنفقنا 900 مليار جنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء

كشف محمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، عن ضخ الحكومة استثمارات قدرها 900 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لحل أزمة انقطاع الكهرباء والتحول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.وقال فريد فى تصريح لـ"الدستور"، إن معدل إنجاز مشروع شبكة الطرق القومية جاوزت الـ 90% شملت تغطية معظم الطرق الخارجية، وجار العمل على مشروع الطريق الدولى القاهرة- كيب تاون للربط بين القاهرة وأسوان ومنه إلى السودان وجنوب إفريقيا، إلى جانب تنفيذ محاور على النيل بجنوب مصر سواء فى المنيا، أسيوط، سوهاج وأسوان، خلال عامين لربط الشرق بالغرب وتسهيل الوصول إلى المناطق الصناعية بتلك المحافظات.