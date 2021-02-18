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محافظات

ولادة قيصرية لإنقاذ الكلبة «هيرا» فى القليوبية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:15 م
ولادة قيصرية لإنقاذ
ولادة قيصرية لإنقاذ الكلبة
كتب صلاح حسنى
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شهد مركز جراحات الحيوانات الأليفة ببنها ولادتين قيصرية لإنقاذ حياة الكلبة "هيرا"، نوع روت وايلر، والقطة "هيرا"، عقب تعثرهما وتأخرهما فى الولادة، حيث أجرى الجراحة الدكتور عبدالحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والآشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، ومدير المركز والفريق المعاون.

وقال "القصبى" إن أسماء الكلبة والقطة "هيرا" جاءت صدفة، وأن أصحاب الحالتين لا يعرفان بعضهما، مضيفا أن صاحب الكلبة "هيرا" يدعى محمود عابدين من بنها، وأتى بها إلى المركز بعد أن توقفت عن تناول طعامها المعتاد وبدء ظهور الإعياء عليها ووزنها 8 كيلو.

ولفت إلى أنه تم الكشف عليها عن طريق الآشعة التليفزيونية واتضح ضعف نبض الأجنة وتخطى مواعيد الولادة عن الـ 65 يومًا المقررة للحمل، وصعوبة الولادة وعدم وجود طلق، وتم استدعاء الفريق الطبي المعاون على وجه السرعة، بالرغم من الطقس السيئ، كما تم تجهيز غرفة العمليات وتعقيم الأجهزة وتخدير الحالة لإنقاذ حياتها والأجنه من الموت بالتدخل الجراحى وإجراء عملية ولادة قيصرية استغرقت 35 دقيقة عبر فتح عضلات البطن والرحم وتم إخراج 7 جراوٍ.

وأوضح "القصبى" أن المركز استقبل فى نفس اليوم القطة "هيرا"، والتى جاء اسمها مصادفة مع الحالة الأولى، حيث يقول محمد خيري، صاحب الحالة ومن منطقة كفر الجزار ببنها، إإن القطة عمرها سنة ونصف، وبعد انتهاء موعد حملها وظهور أعراض الطلق والولادة لم تسطع إنزال الأجنة.

وأضاف أنه عقب إصابتها بالإعياء الشديد "نصحنى أحد الجيران لابد من إخضاعها لولادة قيصرية بمركز جراحات الحيوانات ببنها لإنقاذ حياتها"، وعلى الفور تم تعقيم الأجهزة وتخديرها للتدخل الجراحي وإجراء عملية ولادة قيصرية لها استغرقت 30 دقيقة عبر فتح عضلات البطن والرحم وتم اخراج 3 أجنة صغيرة.

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