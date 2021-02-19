حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021
الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:01 ص
يبحث المصريون في الوقت الراهن بشكل يومي عن حالة الطقس اليوم في مصر، وذلك بعد التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الأيام.
وترصد «الدستور» تفاصيل حالة الطقس، حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة الموافق 19-2-2021، مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.
ومن المقرر أن تستمر التقلبات الجوية حتى اليوم الجمعة، كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط – بورسعيد – العريش – البحيرة - كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - الإسكندرية – رشيد – بلطيم) على فترات متقطعة (50% تقريبا).
وترصد «الدستور» تفاصيل حالة الطقس، حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة الموافق 19-2-2021، مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم الجمعة
ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.
ومن المقرر أن تستمر التقلبات الجوية حتى اليوم الجمعة، كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط – بورسعيد – العريش – البحيرة - كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار متوسطة على مناطق من (مطروح - الإسكندرية – رشيد – بلطيم) على فترات متقطعة (50% تقريبا).
يهمك أيضًا |
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية أيضا شمالية غربية.
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 16 05
بورسعيد 18 09
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 14 07
نويبع 20 13
طابا 18 11
كاترين 08 02-
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 13
الفيوم 18 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 21 09
أسوان 21 10
ادفو 21 11
أبوسمبل 21 11
الوادى الجديد 20 10
شلاتين 21 15
ابو رماد 22 15
حلايب 21 16
رأس حدربة 21 16
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية أيضا شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 16 10
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 17 10
بلطيم 17 10
مطروح 17 11
السلوم 17 08
سيوة 16 05
بورسعيد 18 09
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 10
العريش 17 08
رفح 16 08
رأس سدر 19 11
نخل 14 07
نويبع 20 13
طابا 18 11
كاترين 08 02-
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 20 13
الفيوم 18 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 21 09
أسوان 21 10
ادفو 21 11
أبوسمبل 21 11
الوادى الجديد 20 10
شلاتين 21 15
ابو رماد 22 15
حلايب 21 16
رأس حدربة 21 16