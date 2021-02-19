حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية أيضا شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 18 09الإسكندرية 17 11وادى النطرون 16 10طنطا 17 09شبين الكوم 18 09دمنهور 17 10بلطيم 17 10مطروح 17 11السلوم 17 08سيوة 16 05بورسعيد 18 09دمياط 17 10الزقازيق 18 09المنصورة 18 09الإسماعيلية 18 09السويس 18 10العريش 17 08رفح 16 08رأس سدر 19 11نخل 14 07نويبع 20 13طابا 18 11كاترين 08 02-الطور 20 11شرم الشيخ 21 14الغردقة 21 13مرسى علم 20 13الفيوم 18 08بنى سويف 19 07المنيا 19 07أسيوط 19 07سوهاج 20 08قنا 20 08الأقصر 21 09أسوان 21 10ادفو 21 11أبوسمبل 21 11الوادى الجديد 20 10شلاتين 21 15ابو رماد 22 15حلايب 21 16رأس حدربة 21 16