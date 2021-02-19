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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ديلى ميل»: سلالة كورونا الجديدة أشد فتكًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:15 ص
كورونا
كورونا
سلمى بدر
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أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن انتشار سلالة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، وأول دولة انتشرت فيها كانت بريطانيا، ومن المعروف عنها أنها تنتشر بسرعة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

وبينت الدراسات المعملية أنها أكثر قابلية للانتشار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 70% مقارنة بالسلالة الأصلية، إلا أن هناك معلومات جديدة أثارت قلق شديد حول العالم، وهي أن السلالة يمكن أن تؤدي إلى أعداد وفيات أكبر، وهي أكثر فتكا من السلاسة الأصلية.

وأضاف التقرير أن الحكومة البريطانية لم تعلن ذلك بشكل رسمي، لكنها نشرت الدراسة الأولية التي تظهر العلاقة بين السلالة الجديدة وارتفاع أعداد الوفيات على موقع حكومي، إلا أنه لم يعرف حتى الآن السبب وراء هذه العلاقة، ولماذا يمكن أن تؤدي السلالة الجديدة إلى حالات وفيات أكثر يمكن أن تصل إلى ثلاثة أضعاف السلالة الأولى.

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