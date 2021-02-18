«الأمراض الرئة المتوطنة» في محاضرة بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الخميس، المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس، بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" حول الأمراض المتوطنة فى الرئة والجهاز التنفسي من خلال تقنية (فيديو كونفرانس).تعد المحاضرة خطوة مهمة في مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة (N T Ds)، وهى مجموعة متنوعة من الالتهابات المدارية الشائعة بين السكان ذوي الدخل المنخفض في المناطق النامية في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، وهى ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل الممرضة مثل الفيروسات والبكتيريا والديدان الطفيلية، مع توضيح أهمية استخدام تنظير القصبات في التشخيص لعدد من الأمراض الطفيلية غير العادية خاصة في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مع التأكيد علي أهمية تطبيق ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها.تستهدف المحاضرة الأطباء من جميع التخصصات، وخاصة تخصص أمراض الرئة، وممارسى مكافحة العدوى وطلاب كليات الطب.بدأت فعاليات المحاضرة بكلمات افتتاحية للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وIWASAKI Akihiro Senior الممثل الأكبر لمؤسسة الجايكا.شارك في المحاضرة التى أدارتها أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، والدكتور ياسر مصطفى (رئيس قسم الصدر)، الدكتور ابراهيم يوسف (رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية).وفي كلمته خلال المحاضرة العلمية تحدث الدكتور أشرف المراغى (قسم الصدر) عن دور تنظير القصبات في التشخيص وعلاج التهابات الصدر، وتناولت الدكتور نهاد عثمان (قسم الصدر) دور تنظير القصبات في تشخيص COVID-19.وتطرقت الدكتور هالة الوكيل (قسم الطفيليات) الي ما الذي يمكن أن يضيفه تنظير القصبات إلى تشخيص الأمراض المدارية المهملة.وفي كلمتها تحدثت الدكتورة سامية عبده (قسم الباثولوجيا الاكلينيكية) عن الالتهابات ذات الصلة بمنظار القصبات، فيما تناولت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائى الباثولوجيا الإكلينيكية، تنظيف القصبات للتطهير والإجراءات الخاصة به.