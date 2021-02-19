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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-2-2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:57 ص
الصلاة
الصلاة
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-2-2021، وذلك فى عدد من المحافظات منها القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل والمعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب آخر تحديثات دار الإفتاء المصرية، وتعد مواقيت الصلاة من أهم اهتمامات القارئ المصرى والعربي يوميا، على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم تقريرًا شاملًا عن مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-2-2021


ويضم التقرير مواعيد الصلاة فى صلاة الفجر، والشروق، والظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، ولديكم التفاصيل:

مواقيت الصلاة في القاهرة


الفجر 5:4 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:9 م
العصر 3:21 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:4 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية


الفجر 5:10 ص
الشروق 6:38 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:25 م
المغرب 5:51 م
العشاء 7:9 م

مواقيت الصلاة في أسوان


الفجر 4:56 ص
الشروق 6:19 ص
الظهر 12:2 م
العصر 3:19 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:00 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


الفجر 4:52 ص
الشروق 6:17 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:11 م
المغرب 5:37 م
العشاء 6:53 م

مواقيت الصلاة في مطروح


الفجر 5:21 ص
الشروق 6:49 ص
الظهر 12:25 م
العصر 3:36 م
المغرب 6:01 م
العشاء 7:20 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية


الفجر 5:00 ص
الشروق 6:28 ص
الظهر 12:5 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:42 م
العشاء 7:00 م

مواقيت الصلاة في حلايب 


الفجر 4:41 ص
الشروق 6:02 ص
الظهر 11:47 م
العصر 3:5 م
المغرب 5:32 م
العشاء 6:45 م

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مواقيت الصلاة في العلمين


الفجر 5:14 ص
الشروق 6:41 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:30 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في كاترين


الفجر 4:53 ص
الشروق 6:19 ص
الظهر 11:58 م
العصر 3:12 م
المغرب 5:37 م
العشاء 6:54 م

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