مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-2-2021

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة في مطروح

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة في حلايب





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مواقيت الصلاة في العلمين

الفجر 5:14 ص

الشروق 6:41 ص

الظهر 12:18 م

العصر 3:30 م

المغرب 5:55 م

العشاء 7:13 م



مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:53 ص

الشروق 6:19 ص

الظهر 11:58 م

العصر 3:12 م

المغرب 5:37 م

العشاء 6:54 م الفجر 5:14 صالشروق 6:41 صالظهر 12:18 مالعصر 3:30 مالمغرب 5:55 مالعشاء 7:13 مالفجر 4:53 صالشروق 6:19 صالظهر 11:58 مالعصر 3:12 مالمغرب 5:37 مالعشاء 6:54 م

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-2-2021، وذلك فى عدد من المحافظات منها القاهرة، والإسكندرية، وأسوان، وشرم الشيخ، مطروح، والإسماعيلية، وحلايب، والعلمين، وكاترين.ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل والمعلومات عن مواعيد الصلاة، بحسب آخر تحديثات دار الإفتاء المصرية، وتعد مواقيت الصلاة من أهم اهتمامات القارئ المصرى والعربي يوميا، على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم تقريرًا شاملًا عن مواقيت الصلاة.ويضم التقرير مواعيد الصلاة فى صلاة الفجر، والشروق، والظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، ولديكم التفاصيل:الفجر 5:4 صالشروق 6:31 صالظهر 12:9 مالعصر 3:21 مالمغرب 5:46 مالعشاء 7:4 مالفجر 5:10 صالشروق 6:38 صالظهر 12:14 مالعصر 3:25 مالمغرب 5:51 مالعشاء 7:9 مالفجر 4:56 صالشروق 6:19 صالظهر 12:2 مالعصر 3:19 مالمغرب 5:46 مالعشاء 7:00 مالفجر 4:52 صالشروق 6:17 صالظهر 11:57 مالعصر 3:11 مالمغرب 5:37 مالعشاء 6:53 مالفجر 5:21 صالشروق 6:49 صالظهر 12:25 مالعصر 3:36 مالمغرب 6:01 مالعشاء 7:20 مالفجر 5:00 صالشروق 6:28 صالظهر 12:5 مالعصر 3:17 مالمغرب 5:42 مالعشاء 7:00 مالفجر 4:41 صالشروق 6:02 صالظهر 11:47 مالعصر 3:5 مالمغرب 5:32 مالعشاء 6:45 م