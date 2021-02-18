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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:58 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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مازالت عمليات البحث مستمرة حول موعد أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، مساء اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل وآليات عملية الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة بداية من سنوات النقل حتى الثانوية العامة.

موعد أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

كشف وزير التربية والتعليم، عن آليات وطريقة امتحانات الشهادة الإعدادية، وعن إعلان موعد الامتحانات حيث قال:" حدثت على مدار الأيام الماضية مباحثات كثيرة، وتم طرح سيناريوهات عدة فيما يتعلق بكيفية الامتحانات وذلك أما بأداء الطلاب الامتحانات أو تأجيلها، حيث كان من المقرر أ، تجرى وتنعقد اللجان وتضم ما يقرب من 15 طالبا داخل اللجنة الواحدة، وهذا كان سيشكل خطوؤة كبيرة عليهم، ولكن في نهاية المناقشات توصلنا إلى قرار إجراء الاختبارات.

وتابع"شوقي": وفي نهاية الأمر تم الاتفاق على آلية الامتحانات، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات، للطلاب، وذلك يوم 7 مارس المقبل 2021، في جميع المواد، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.

وأشار طارق شوقي، إلى أنه من  يجتاز الامتحان، يكون قد تم تقييمه في الفصل الدراسي الأول ولا تتم إضافته للمجموع النهائي، حيث أن امتحان الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع، لكن ينبغي ضرورة أن يتم اجتيازه.

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وأوضح وزير التربية والتعليم أسباب هذا القرار حيث قال: إن هذا القرار يضمن تقييما عادلا ويتجنب حضور الطلاب، إلى مقار لجان الامتحانات أكثر من يوم، بينما سيتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير، في نهاية الفصل الدراسي الثاني في يونيو وليس الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول


وبعد كشف تفاصيل موعد أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، يشار إلى أن وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعا اليوم الخميس، كشف خلاله آليات الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول التي من المقرر أن تبدأ يوم 27 فبراير من الشهر الجاري، على أن يتم الامتحان في جميع المواد في ورقة أسئلة واحدة، تضم خمسة أو 6 أسئلة، على أن تزيد مدة الامتحان عن ثلاثة ساعات، وأن يكون كل مادة بها سؤال مكون من أ ، وب.

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