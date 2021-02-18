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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نادي اير سبورت يمنح العضوية الشرفية لمستر أوليمبيا 2020

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:57 م
بيج رامي
بيج رامي
فاتن غلاب
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نظمت مصر للطيران مسابقة في الأسئلة والمعلومات العامة عن الشركة، حضرها البطل الأولمبي بيج رامي حيث فاز عدد من الأعضاء بهدايا تذكارية.

جاء ذلك بعد أن وقّعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع البطل العالمي بيج رامي لتكون الناقل الرسمي له في جميع مشاركاته الرياضية من منطلق رعايتها للأبطال والفرق والمنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب الرياضية على هامش استضافة نادي ايروسبورت الرياضي فرع "ب" التابع لوزارة الطيران المدني مساء اليوم البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ(بيج رامي) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أوليمبيا لعام 2020 لكمال الأجسام، برعاية مصر للطيران وسط حضور إعلامي ولفيف من المسئولين بالشركة ومجلس إدارة النادي وعدد كبير من أعضاء النادي.

خلال الزيارة وبناء علي تعليمات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تم منح العضوية الشرفية لنادي ايروسبورت إلى البطل العالمي بيج رامي الذي قام بجولة داخل النادي للتعرف على الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة التي يقدمها النادي من المبنى الاجتماعي ومبنى النادي الصحي، وصالات البلياردو والفيديو والإنترنت ومجمع حمامات السباحة الأوليمبية، إضافة إلى ملعب كرة القدم الرئيسي والملاعب المكشوفة للألعاب المختلفة من تنس وطائرة ومتعدد.

أشاد رامي بما لمسه من تنوع في الانشطة والخدمات والألعاب الرياضية داخل النادى والمستوى المتميز من الإمكانيات الكبيرة للأجهزة والمعدات المستخدمة داخل الصالات، إضافة إلى الخدمات المقدمة للأعضاء مؤكدًا أن النادي سيكون له مستقبل واعد بين الأندية الرياضية المصرية في الفترة القادمة.

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