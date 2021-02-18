رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى رحيله.. معلومات عن فارس القصة يوسف السباعي

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:33 م
يوسف السباعي
يوسف السباعي
نرمين ضيف الله
طباعة
تحلّ اليوم الذكرى الـ43 على وفاة الصحفي والكاتب والأديب يوسف السباعي، وزير الثقافة الأسبق والقائد العسكري، الذي جمع بين عشقه للعسكرية والأدب والفكر والثقافة، واغتالته يد الإرهاب الآثمة بأحد الفنادق في العاصمة القبرصية نيقوسيا في مثل هذا اليوم من عام 1978.

«الدستور» يرصد معلومات عن فارس العسكرية وعاشق الأدب يوسف السباعي في السطور التالية:.
• اسمه يوسف محمد عبد الوهاب السباعي مولود في 17 يونيه بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.
• التحق بالكلية الحربية في نوفمبر من عام 1935.
• ترقى إلى درجة الجاويش وهو في السنة الثالثة وبعد تخرجه من الحربية تم تعيينه في سلاح الصواري.
• نال أيضًا على لقب قائد الفروسية بالكلية الحربية.
• بدأ تركيزه على حياته الأدبية في منتصف الأربعينات، فنشر عدد من المجموعات القصصية يليها بكتابة عدد من الروايات.
• كان له الفضل في إنشاء سلاح المدرعات، حيث جمع بين حياته الأدبية والعسكرية.
• تولى مجلس إدارة ورئاسة تحرير عدد من المجلات والصحف منها روز اليوسف، آخر ساعة، دار الهلال، والأهرام.
• أصبح نقيبًا للصحفيين في عام 1977.
• تولى السباعي منصب وزير الثقافة بسبب حسه العالي في العلوم الأدبية والعسكرية.
• التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في 1937، ولم تشغله هذه المناسب عن عشقه للأدب حيث سار الاثنان جنبا الي جنب في حياة السباعي.
• عمل أيضًا كمدرس في الكلية الحربية، وفي 1952 عمل مديرًا للمتحف الحربي، وتدرج في المناصب
• وصل لرتبة عميد، وبعدها تقاعده من الخدمة العسكرية.
• شغل منصب سكرتير عام المحكمة العليا للفنون والسكرتير العام لمؤتمر الوحدة الأفروأسيوية وذلك في عام.
• عمل كرئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" في 1965، وعضوًا في نادي القصة، ورئيسًا لتحرير مجلة "الرسالة الجديدة".
• في 1966 انتخب سكرتيرًا عامًا لمؤتمر شعوب آسيا وأفريقيا اللاتينية.
• تم تعيينه عضوًا متفرغًا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدرجة وزير، ورئيسًا لمجلس إدارة دار الهلال في عام 1971.
• تم تعيينه وزيرًا للثقافة في مارس 1973 في عهد الرئيس السادات.
• أصبح عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة الأهرام 1976.
• في 1977 تم انتخاب السباعي نقيب الصحفيين المصريين.
• اغتيل فارس القصة في قبرص صباح 18 فبراير 1978 عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أيام زمان

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي

روبير الفارس: اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم

قريبًا.. صدور رواية «نخلة الهيش» للراحل إيهاب الورداني