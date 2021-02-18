في ذكرى رحيله.. معلومات عن فارس القصة يوسف السباعي

تحلّ اليوم الذكرى الـ43 على وفاة الصحفي والكاتب والأديب يوسف السباعي، وزير الثقافة الأسبق والقائد العسكري، الذي جمع بين عشقه للعسكرية والأدب والفكر والثقافة، واغتالته يد الإرهاب الآثمة بأحد الفنادق في العاصمة القبرصية نيقوسيا في مثل هذا اليوم من عام 1978.«الدستور» يرصد معلومات عن فارس العسكرية وعاشق الأدب يوسف السباعي في السطور التالية:.• اسمه يوسف محمد عبد الوهاب السباعي مولود في 17 يونيه بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.• التحق بالكلية الحربية في نوفمبر من عام 1935.• ترقى إلى درجة الجاويش وهو في السنة الثالثة وبعد تخرجه من الحربية تم تعيينه في سلاح الصواري.• نال أيضًا على لقب قائد الفروسية بالكلية الحربية.• بدأ تركيزه على حياته الأدبية في منتصف الأربعينات، فنشر عدد من المجموعات القصصية يليها بكتابة عدد من الروايات.• كان له الفضل في إنشاء سلاح المدرعات، حيث جمع بين حياته الأدبية والعسكرية.• تولى مجلس إدارة ورئاسة تحرير عدد من المجلات والصحف منها روز اليوسف، آخر ساعة، دار الهلال، والأهرام.• أصبح نقيبًا للصحفيين في عام 1977.• تولى السباعي منصب وزير الثقافة بسبب حسه العالي في العلوم الأدبية والعسكرية.• التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في 1937، ولم تشغله هذه المناسب عن عشقه للأدب حيث سار الاثنان جنبا الي جنب في حياة السباعي.• عمل أيضًا كمدرس في الكلية الحربية، وفي 1952 عمل مديرًا للمتحف الحربي، وتدرج في المناصب• وصل لرتبة عميد، وبعدها تقاعده من الخدمة العسكرية.• شغل منصب سكرتير عام المحكمة العليا للفنون والسكرتير العام لمؤتمر الوحدة الأفروأسيوية وذلك في عام.• عمل كرئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" في 1965، وعضوًا في نادي القصة، ورئيسًا لتحرير مجلة "الرسالة الجديدة".• في 1966 انتخب سكرتيرًا عامًا لمؤتمر شعوب آسيا وأفريقيا اللاتينية.• تم تعيينه عضوًا متفرغًا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدرجة وزير، ورئيسًا لمجلس إدارة دار الهلال في عام 1971.• تم تعيينه وزيرًا للثقافة في مارس 1973 في عهد الرئيس السادات.• أصبح عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة الأهرام 1976.• في 1977 تم انتخاب السباعي نقيب الصحفيين المصريين.• اغتيل فارس القصة في قبرص صباح 18 فبراير 1978 عن عمر ناهز الـ60 عامًا.